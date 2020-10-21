Bayern Münih-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A grubunda gecenin en dikkat çeken müsabakası Bayern Münih-Atletico Madrid maçı olarak öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında bu akşam Alman panzeri Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanyol temsilcisi Ateletico Madrid'i sahasında konuk edecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ev sahibi olan takımın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Daha önce oynanan 6 müsabakanın 3'ünü Alman ekibi kazanırken 2 müsabakadan İspanyol ekibi galip ayrıldı 1 müsabak ise beraberlikle sonuçlandı.

BAYERN MÜNİH-ATLETİCO MADRİD MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak olan müsabaka Michael Oliver tarafından yönetilecek. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak