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15.08.2020 - 12:27 |

Barcelona karıştı! Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barceleona bu maçtan tarihi bir hezimete uğrayarak çıktı. Alman ekibi Bayern Münih karşılaşmadan 8-2'lik skorla ayrıldı. Bol gollü geçen maç sonrası Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri araştırılmaya başlandı.

Barcelona karıştı! Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...
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Barcelona böyle hüsran yaşamadı. Almen ekibi Bayern Münih, İspanyol devi Barcelona'ya tam 8 gol attı. Nefes kesen karışılmanın golleri ve özeti gündem oldu. İşte Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri

MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR..

4' Thomas Müller Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü attı.

7' Barcelona atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza alanı içinde Alaba ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gödnerdi; 1-1..

9' Kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez'in şutunu Neuer çıkardı.

10' Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kimse dokunamadı, top direkten döndü.

22' Ivan Perisic takımını öne geçiren golü atıyor.

27' Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 3-1 öne geçti. Gnabry Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı.

31' Thomas Müller skoru 4-1 yapıyor. Sağ kanattan ortayı ve asisti yapan Kimmich...

45' Luis Suarez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Barcelona'da Sergi Roberto çıkıyor ve yerine Antoine Griezmann oyuna giriyor.

57' Luis Suarez, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 2-4

63' Kimmich Bayern'in 5. golünü attı. Fark yeniden 3...

82' Lewandowski atıyor, Bayern Münih skoru 6-2'ye getiriyor.

85 ve 89. dakikalarda Coutinho Bayern'i 8-2 öne geçiren golleri attı.

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