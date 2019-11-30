Bayern Münih – Bayer Leverkusen maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Robert Lewandowski’nin 14 dakikada 4 gol attığı maçta Kızılyıldız’ı deplasmanda 6-0’lık skorla devirdi. E. Frankfurt deplasmanında 5 yedikten sonra oynadığı 4 maçı da kazandı. Ev sahibinde Lucas Hernandez ve Niklas Süle’nin sakatlıkları var.

Lokomotiv Moskova deplasmanında kazanarak üst tur umutlarını sürdüren Bayer Leverkusen, Bundesliga’da ise son haftalarda istediği sonuçları alamıyor. Evinde Freiburg’u deviremeyen B.Leverkusen, son haftalardaki kayıpları nedeniyle orta sıralara geriledi. Konuk ekipte orta sahadan Kia Havertz’in sakatlığı sürüyor.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 5 maçta da karşılıklı goller atıldı.

Bayern Münih’in son 5 maçının son 4’ü 3,5 Gol Üstü bitti.

Bayern’in rakibini konuk ettiği son 4 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %61’den fazlası Bayern Münih’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Bayern'de birkaç haftada tüm hava değişti. Hansı Flick'in gelişiyle 4 resmi maçı gol yemeden kazanan Bayern, oyun olarak da farklı bir seviyeye ulaştı. Devre arasına kadar takımın başında kalacagi açıklanan Flick'in sezon sonuna kadar kalması epey olası görünüyor. Leverkusen haftaiçi deplasmanda Lokomotif Moskova'yı yenerek önemi bir işe imza attı ve Avrupa Ligi'ni garantiledi. Ligde henüz istenilen seviyede istikrarlı olamayan Leverkusen, Lewandowski ve Bayern'i durdurması pek mümkün görünmüyor. Bayern ilk yarıyı galip kapatır.

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