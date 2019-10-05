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05.10.2019 - 20:48 | | AA

Bayern Münih bu sezon ilk yenilgisini aldÄ±

Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Hoffenheimâ€™e 2-1 yenildi.Â

Bayern Münih bu sezon ilk yenilgisini aldÄ±
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Almanya Birinci Futbol Ligiâ€™nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Hoffenheimâ€™e 2-1 yenildi.Â 

UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 4 gÃ¼n Ã¶nce Tottenhamâ€™I deplasmanda 7-2 maÄŸlup eden Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™nÄ±n 7. haftasÄ±nda Allianz Arenaâ€™da Hoffenheimâ€™i konuk etti.Â Bayern MÃ¼hih-Hoffenheim arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 berabere tamamlandÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Hoffenheim'Ä±n 54. dakikada Sargis Adamyanâ€™Ä±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Bayern MÃ¼nih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1â€™e getirdi.Â 

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmadÄ± ve Hoffenheim maÃ§tan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern MÃ¼nih 14 puanda kaldÄ±. Hoffenheim ise puanÄ±nÄ± 8â€™e Ã§Ä±kardÄ±.

Borussia Dortmund deplasmandan 1 puanla dÃ¶ndÃ¼

Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldÄ±. SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n gollerini 20. dakikada Axel Witsel ve 67. dakikada Achraf Hakimi atarken, Freiburgâ€™un gollerini 55. dakikada Gian-Luca Waldschmidt ve 90. dakikada topu kendi kalesine atan Manuel Akanji kaydetti.Â 

Bu sezon Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ beraberliÄŸi alan Borussia Dortmund'un 12, sezona iyi baÅŸlayan Freiburgâ€™un 14 puanÄ± bulunuyor.Â 

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda Bayern Leverkusen sahasÄ±nda Leipzig ile 1-1 berabere kalÄ±rken, Mainz 05 deplasmanda ligin yeni takÄ±mÄ± Paderbornâ€™u 2-1 maÄŸlup etti.

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