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08.08.2020 - 20:26 |

Bayern Münih - Chelsea: 4-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk eti. Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Lewandowski 2 gol 2 asist ile geceye damga vurdu. Çeyrek finale yükselen Bayern Münih'in rakibi Barcelona oldu.

Bayern Münih - Chelsea: 4-1
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk etti. İki ekip arasındaki ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, bu maçtan da 4-1 galip ayrılarak adını son 8'e yazdırdı.

Münih'in gollerini 10. dakikada (penaltı) ve 84. dakikada Lewandowski, 24. dakikada Perisic ve 76. dakikada Tolisso kaydetti. Chelsea'nin golünü ise 44. dakikada Abraham attı. Öte yandan Lewandowski 2 asist yaptı.

 Çeyrek finale yükselen Bayern Münih'in rakibi Barcelona oldu. 

Bayern Münih - Chelsea: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Manchester City - Lyon
Barcelona - Bayern Münih
Leipzig - Atletico Madrid
Atalanta - PSG



İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.

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