Bayern Münih - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arası öncesinde ve sonrasında toplam 17 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Bayern Münih, hem Bundesliga'yı kazandı hem de Almanya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. İlk maçı 25 Şubat'ta İngiltere'de 3-0 kazanan Bavyera ekibinde Pavard sakat, Coman'ın durumu maç saati netleşecek. Pavard'ın yokluğunda savunma düzeninin "Kimmich, Boateng, Alaba, Davies" şeklinde olması bekleniyor. TD Hans-Dieter Flick; "İlk maçta alınan skor avantajına rağmen rakibimizi küçümsemiyoruz. Şu an finali ya da kupayı da düşünmüyoruz. Tek amacımız önümüzdeki ilk maçı kazanmak ve sonrasında maç maç ilerlemek..." açıklamasını yaptı.

Premier Lig'de sezonu 4. sırada bitiren ve İngiltere Federasyon Kupası'nda final oynayan Chelsea'da oldukça uzun bir eksik listesi mevcut! Alonso ve Jorginho cezalı. Pulisic, Azpilicueta, Pedro ve Gilmour sakat. Kante ve Loftus-Cheek deplasmana giden kafilede yer aldı ancak durumları maç saati belli olacak. Arsenal'le transfer görüşmesi halinde olan Willian, İngiltere'de bırakıldı. TD Frank Lampard; "Eksiklerimize rağmen ilk maçtaki skoru çevirebilecek kalitemiz olduğuna inanıyorum..." dese de muhtemel 11'de Ross Barkley ve Emerson gibi son maçlarda ihtiyaç olmadığı zaman tercih edilmeyen isimler yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern'in son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- Chelsea son 6 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (3 mağlubiyet)

- Bundesliga'da sezonu 100 golle tamamlayan Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 27 gol atarken, Chelsea ise 7 maçta yalnızca 11 gol atabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Kazanır" oldu! %37'lik kesim rakibin eksikleri yanında skor avantajını da elinde bulunduran ev sahibine rövanşta güveniyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.