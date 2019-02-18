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18.02.2019 - 12:46 |

Bayern Münih’den Ribery ve Boateng'e şok

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacak Bayern Münih, kadroda sıkıntılar yaşıyor. Ribery ve Boateng, dev mücadelenin kafilesinde yer almıyor.

Bayern Münih’den Ribery ve Boateng'e şok
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Alman devi Bayern Münih’te Şampiyonlar Ligi öncesi ilginç bir durum yaşanıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak olan Bayern’de takımın yıldızları Franck Ribery ve Jerome Boateng’in kadroda olmadıkları belirtildi. Franck Ribery’nin yeni doğan bebeği nedeniyle, Boateing’in de midesindeki sağlık problemleri sebebiyle forma giyemeyeceği açıklandı.

Robert Kovac özel sebeplerden sonra iki oyuncusunun kadroda olmadığını ifade ederken mecburen böyle karar verdiklerini duyurdu.

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