Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Marco Reus ve 45+4. dakikada David Alaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Borussia Dortmund, 83. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak, Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında RB Arena'da Freiburg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Robert Lewandowski'nin Borussia Dortmund'a Karşı Yakaladığı Çarpıcı Form