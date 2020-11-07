Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...
07.11.2020 - 23:48 |

Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...

Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak, Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Marco Reus ve 45+4. dakikada David Alaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıya iyi başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Borussia Dortmund, 83. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. 

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak, Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Bayern Münih, Dortmundu devirdi 5 gol sesi...

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında RB Arena'da Freiburg'u ağırladı. 

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 

Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı. 

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Robert Lewandowski'nin Borussia Dortmund'a Karşı Yakaladığı Çarpıcı Form

    Trabzonspor'a rüzgar engeli
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Finalin adı Medvedev-Zverev
      Finalin adı Medvedev-Zverev
    2. Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
      Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
    3. Bayern Münih, Dortmund'u devirdi!
      Bayern Münih, Dortmund'u devirdi!
    4. Beaubois haftanın MVP'si oldu!
      Beaubois haftanın MVP'si oldu!
    5. Kulüpte 18 koronavirüs vakası!
      Kulüpte 18 koronavirüs vakası!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Fenerbahçe'den tepki! Selahattin Baki: "Golümüz verilmedi"

    Fenerbahçe'den tepki! Selahattin Baki: "Golümüz verilmedi"

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı!

    Sıradaki Haber