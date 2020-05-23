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23.05.2020 - 21:25 |

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 5-2

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 5-2
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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayern Münih 5-2 kazandı.

Mücadelede Bayern Münih'in gollerini 17. dakikada Leon Goretzka, 41. dakikada Thomas Müller, 46. dakikada Robert Lewandowski, 61. dakikada Alphonso Davies ve 74. dakikada kendi kalesine Martin Hinteregger attı. Konuk ekipte golleri 52. ve 55. dakikalarda Martin Hinteregger kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih 61 puanla liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt 28 puanla 13. sırada kaldı.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 5-2

 

FC Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'a Attığı En İyi Beş Gol

 

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