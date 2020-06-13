Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'Ä± 2-1 yendi
Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-1 yendi.Â
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-1 yendi.Â
Lider Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 31. haftasÄ±nda Allianz Arena'da Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± konuk etti.Â
Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, Borussia MÃ¶nchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'Ä±n kendi kalesine gÃ¶nderdiÄŸi topla eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ± ve ilk yarÄ± 1-1 berabere tamamlandÄ±.Â
MaÃ§Ä±n 86. dakikasÄ±nda Leon Goretzka'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Bayern MÃ¼nih bÃ¶ylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakÄ±n rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Bavyera ekibi, salÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Werder Bremen'e karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmadan galibiyetle ayrÄ±lmasÄ± durumunda 30. lig ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸacak.Â
Borussia MÃ¶nchengladbach ise 56 puanda kaldÄ±.
Miroslav Klose'un Bayern Ä°Ã§in AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi Goller