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13.06.2020 - 22:02 | | AA

Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'Ä± 2-1 yendi

Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-1 yendi.Â

Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'Ä± 2-1 yendi
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-1 yendi.Â 

Lider Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 31. haftasÄ±nda Allianz Arena'da Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± konuk etti.Â 

Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, Borussia MÃ¶nchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'Ä±n kendi kalesine gÃ¶nderdiÄŸi topla eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ± ve ilk yarÄ± 1-1 berabere tamamlandÄ±.Â 

MaÃ§Ä±n 86. dakikasÄ±nda Leon Goretzka'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bayern MÃ¼nih bÃ¶ylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakÄ±n rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Bavyera ekibi, salÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Werder Bremen'e karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmadan galibiyetle ayrÄ±lmasÄ± durumunda 30. lig ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸacak.Â 

Borussia MÃ¶nchengladbach ise 56 puanda kaldÄ±.

Bayern MÃ¼nih evinde Borussia MÃ¶nchengladbachÄ± 2-1 yendi

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