Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda saat kaçta ?

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Fortuna Düsseldorf ile 3 puan sınavında. Geçtiğimiz hafta Dortmund'u 1-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükseltirken şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.

Bayern Münih, Düsseldorf ile oynadığı son altı Bundesliga maçında en az üçer gol kaydetti.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Alaba, Kimmich, Hernandez, Pavard, Goretzka, Gnabry, Coman, Davies, Müller, Lewandowski

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Bodzek, Jorgensen, Giesselmann, Hoffmann, Morales, Zimmermann, Stöger, Thommy, Skrzybski, Kenan Karaman

Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanaldan canlı izlenecek?

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasında 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30’da oynanacak Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı S Sport 2 ve S Sport Plus’tan canlı izlenecek ve ayrıca mücadeleyi Skorer canlı anlatımı ile takip edebilirsiniz...

Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçın yedisinde gol yemeyen Bayern, bu süreçte en az gol yiyen takım konumunda. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'nin bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında filelerini havalandıramadığı tek rakibi Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf tarihinde, takımın başında çıktığı ilk dokuz maçta Uwe Rösler'den daha az mağlubiyet alan bir çalıştırıcı yer almıyor.

0'dan 200'e Gol Makinesi: Robert Lewandowski