Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih gol yağdırdı!
14.04.2019 - 19:16 | | AA

Bayern Münih gol yağdırdı!

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 4-1 yenerek liderliği sürdürdü.

Bayern Münih gol yağdırdı!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 4-1 yenerek liderliği sürdürdü.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 29. haftasında Merkur Spielarena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 15. ve 41. dakikada Kingsley Coman, 55. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf’un tek golü 89. dakikada penaltıdan Dodi Lukebakio’dan geldi.

Ev sahibi ekipte karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan 20. dakikada sarı kart gördü.

Bayern Münih'te ise Alman milli kaleci Manuel Neuer 53. dakikada sakatılığı sebebiyle oyundan alındı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin kalesini Sven Ulreich korudu.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 67’ye çıkararak geçen hafta ele geçirdiği liderliği Borussia Dortmund’un 1 puan önünde sürdürdü.

Fortuna Düsseldorf ise 37 puanla 10. sırada kaldı.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber