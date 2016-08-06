Bayern Münih, Hummels ve Sanches'i tanıttı

Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de katıldığı toplantıda, yeni transferler Alman Hummels ve Portekizli Sanches basına tanıtıldı.

Yeni transferleri değerlendiren Rummenigge, "Hummels'in geri dönmesine sevindim. Sözleşme imzalamak istediğimiz bir defans oyuncusuydu. Sanches uzun zamandır takibimizde olan bir futbolcuydu, burada olmasından memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'dan transfer edilen 27 yaşındaki defans oyuncusu Hummels, Bayern Münih kulübünün dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirtti.

Portekiz'in Benfica ekibinden gelen 18 yaşındaki Sanches ise "Bayern Münih taraftarıydım, burada kendimi inanılmaz hissediyorum." diye konuştu.

Bu sezon şimdiye kadar iki ismi kadrosuna katan Bayern Münih, dört futbolcuyla ise yollarını ayırdı.