Bayern Münih kaçıyor Wolfsburg kovalıyor!

Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 4-0'lık farklı bir skorla geçti. Puanını 27'ye çıkaran Bavyera ekibi zirvedeki yerini korudu. Eintracht Frankfurt ise 12 puanla 12 sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda geçen hafta Galatasaray'ı evinde 4-1 yenen Borussia Dortmund, sahasında ligin namağlup takımlarından Borussia Mönchengladbach'ı Christoph Kramer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Maçta şanssızlık yaşayan Kramer'in, kalecisi Yann Sommer'e pas atmak isterken yaklaşık 45 metreden vurduğu top kendi kalesine gitti. Alman basınında milli futbolcu Kramer'in golü günün konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisi olmayan sarı-siyahlı ekip, ligde kazanamadıkları 7 karşılaşmadan sonra ilk galibiyetini elde ederek nefes aldı. Ligde 10 puanla 15. sıraya yükselen Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 13 gol atması, ligde ise 11 karşılaşmada hanesinde 12 golü bulunması dikkati çekti. Dortmund karşısındaki aldığı yenilgiyle zirve yarışında yara alan Borussia Mönchengladbach, ligde ilk mağlubiyetini tadarak puan cetvelinde 23 puanı bulunan Wolfsburg'un ardından 20 puanla 3. sırada bulunuyor.

Gol krallığı

Gol krallığı yarışında 6'şar golle Werder Bremen'den Franco di Santo, Eintracht Frankfurt'tan Alexander Meier, Mainz 05'ten Shinji Okazaki ile Bayern Münih'ten Mario Götze ile Thomas Müller ilk sırada bulunuyor.

Bu oyuncuları 5'er golle Borussia Mönchengladbach'tan Max Kruse ve Bayern Münih'ten Robert Lewandowski izliyor.

Bundesliga'da 11. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hertha Berlin-Hannover 96: 0-2

Bayer Leverkusen-Mainz 05: 0-0

Augsburg-Paderborn: 3-0

Hoffenheim-Köln: 3-4

Eintracht Frankfurt-Bayern Münih: 0-4

Freiburg-Schalke 04: 2-0

Werder Bremen-Stuttgart: 2-0

Wolfburg-Hamburg: 2-0

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach: 1-0

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 Bayern Münih 11 8 3 0 27 3 24 27

2 Wolfsburg 11 7 2 2 22 9 13 23

3 Borussia Mönchengladbach 11 5 5 1 15 6 9 20

4 Hannover 11 6 1 4 9 11 -2 19

5 Hoffenheim 11 4 5 2 17 14 3 17

6 Bayer Leverkusen 11 4 5 2 17 15 2 17

7 Augsburg 11 5 0 6 14 12 2 15

8 Mainz 11 3 6 2 13 12 1 15

9 Paderborn 11 4 3 4 16 16 0 15

10 Köln 11 4 3 4 11 11 0 15

11 Schalke 04 11 4 2 5 14 15 -1 14

12 Eintracht Frankfurt 11 3 3 5 17 23 -6 12

13 Freiburg 11 2 5 4 11 14 -3 11

14 Hertha Berlin 11 3 2 6 15 21 -6 11

15 Borussia Dortmund 11 3 1 7 12 17 -5 10

16 Werder Bremen 11 2 4 5 14 24 -10 10

17 Hamburg 11 2 3 6 4 14 -10 9

18 Werder Bremen 11 2 3 6 14 25 -11 9

12. hafta maçları:

22 Kasım Cumartesi:

Bayern Münih-Hoffenheim

Schalke 04 - Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

Mainz 05 - Freiburg

Hannover 96 - Bayer Leverkusen

Paderborn - Borussia Dortmund

Köln - Hertha Berlin

23 Kasım Pazar:



Hamburg - Werder Bremen

Stuttgart - Augsburg