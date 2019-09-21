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21.09.2019 - 20:28 | | AA

Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

Bundesliga'da Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda KÃ¶ln'Ã¼ 4-0 yendi.Â

Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda KÃ¶ln'Ã¼ 4-0 yendi.Â 

Bavyera ekibi, Bundesliga'nÄ±n 5. haftasÄ±nda Allianz Arena'da KÃ¶ln'Ã¼ konuk etti. KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Bayern MÃ¼nih, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren Bayern MÃ¼nih, 48. dakikada Lewandowski, 62. dakikada penaltÄ±dan Philippe Coutinho ve 73. dakikada Ivan Perisic ile bulduÄŸu gollerle karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 59. dakikasÄ±nda Kingley Ehizibue'nin kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle KÃ¶ln, kalan dakikalarda 10 kiÅŸi oynadÄ±. Bayern MÃ¼nih, aldÄ±ÄŸÄ± bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 11'e Ã§Ä±kartÄ±rken, KÃ¶ln bu sezon dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ± ve 3 puanda kaldÄ±.Â 

Bundesliga'da oynanan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarda Bayern Leverkusen, sahasÄ±nda Union Berlin'i 2-0 ve Hertha Berlin de evinde Paderborn'u 2-1 yendi. Freiburg ile Augsburg arasÄ±nda oynanan mÃ¼sabaka ise 1-1 sona erdi.

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