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27.03.2019 - 21:24 | | AA

Bayern Münih, Lucas Hernandez’i transfer etti

Bayern Münih, İspanya’nın Atletico Madrid takımından Fransız oyuncu Lucas Hernandez’i 80 milyon avroya transfer etti

Bayern Münih, Lucas Hernandez’i transfer etti
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanya’nın Atletico Madrid takımından Fransız oyuncu Lucas Hernandez’i transfer etti. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hernandez’in transferi konusunda iki takımın anlaştığı belirtildi.

Savunma oyuncusunun 1 Temmuz 2019’dan geçerli olmak üzere 2023-2024 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edilen açıklamada Bayern Münih’in Hernandez için 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada sağlık kontrolünde Fransız futbolcunun sağ bacağındaki iç bağlarda yıpranmanın tespit edildiği belirtilerek, Atletico Madrid kulübüyle anlaşılarak oyuncunun bugün ameliyat olacağı aktarıldı.

Bayern Münih takımının doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Hernandez’in yeni sezon başladığında forma giyebileceğini belirtti.

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, dünyanın en iyi savunma oyuncularından birini transfer ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, Hernandez’in takımı güçlendireceğini ifade etti.

Lucas Hernandez de kariyerinde bugün kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, Avrupa’nın ve dünyanın en iyi takımlarından Bayern Münih’in bir parçası olacağından dolayı mutlu olduğunu ve Alman kulübünde kariyerindeki bir sonraki adımı atacağını kaydetti.

Altetico Madrid kulübünün altyapısında yetişen ve bu kulüp için toplam 110 kez forma giyen Hernandez, 2018’de Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

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