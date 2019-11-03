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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Niko Kovac'la yollarını ayırdı!
03.11.2019 - 23:55 |

Bayern Münih, Niko Kovac'la yollarını ayırdı!

Alman Bundesliga devi Bayern Münih, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla teknik direktör Niko Koca'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Bayern Münih, Niko Kovac'la yollarını ayırdı!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Niko Kovac ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve görevine son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, başkan Uli Hoeness, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in, Niko Kovac ile bir araya gelerek kararı açıkladıkları belirtildi.

Karl-Heinz Rummenigge, takımın son haftalarda aldığı sonuçların kendilerine harekete geçilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, ''Niko artık Bayern Münih'in teknik direktörü değil. Hepimiz bu gelişmeden dolayı üzgünüz. Bayern adına Niko Kovac'a, özellikle de geçen sezon kazandırdığı çifte kupa için teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kovac şaşırttı: Doğru karar

Görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac ise alınan kararın gelinen noktada kulüp için doğru bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Sonuçlar ve en son oynadığımız oyun bu karara varmamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, takımı yardımcı antrenör Hans Flick'in çalıştıracağı kaydedildi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bayern Münih'i 5-1 gibi farklı bir skorla yenmişti.

Bayern Münih, ligde 18 puanla 4. sırada bulunuyor.

 

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