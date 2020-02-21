Bayern Münih-Paderborn maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bundesliga'daki son 8 maçının 7'si kazanıp yeniden zirveye oturan Bayern'de savunmadan Boateng ve Pavard cezalı, orta sahadan Perisic sakat. Savunma alternatiflerinden Javi Martinez'in durumu ise maç saati netleşecek.

Bundesliga'nın son sırasında yer alan Paderborn'da ise 99'lu stoper Luca Kilian hala iyileşmedi. Savunmanın ortasında "Strohdiek & Schonlau" ile oynamaya devam ediyorlar. Steffen Baumgart'ın ekibi 22 maç sonunda sadece 16 puan toplayabildi ama deplasmandaki son 5 maça baktığımızda 9 puan çıkardıklarını görüyoruz.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Niko Kovac sonrası Bayern'de Hansi Flick takımın başına geçti ve Thomas Müller, Flick ile birlikte 15 gole katkı (5 gol - 10 asist) yaptı.

- İki takım Bundesliga'da daha önce 3 kez karşılaştı, hepsini Bayern kazandı.

- Bu 3 maçta Bayern, Paderborn ağlarına 13 gol bırakırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Bundesliga'da sadece 4 galibiyeti bulunan Paderborn'da Sabiri'ye dikkat! Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sabiri bu sezon 3 gol attı, o 3 maçı da Paderborn kazandı.

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MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ’NİN FARKLI ÖNERİSİ İSE…

Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesi ligde Paderborn'u ağırlayacak olan Bayern, rotasyonlu bir kadroyla sahada olacak. Bunda oyuncuları dinlendirmekten öte Boateng ve Pavard'ın cezaları yatıyor. Pavard'in yerine sağ bekte Odriozola ilk maçına çıkacak, Boateng yerine Lucas Hernandez oynayacak. Paderborn ligin son sırasında, geçtiğimiz hafta Hertha'ya yenildiler iç sahada. Büyük takımlara karşı iyi performans sergiliyorlar bu sezon ama Bayern deplasmanı diğerlerine benzemeyecektir. Bayern iki yarıyı da kazanır.