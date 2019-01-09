09.01.2019 - 12:02 |
Bayern Münih, Pavard'ı resmen açıkladı!
Bayern Münih, Fransız yıldız Benjamin Pavard'ı 35 milyon euroya transfer ettiğini resmen açıkladı.
Skorer Dış Haberler
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'nın yıldız oyuncusu, Stuttgart forması giyen Benjamin Pavard'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
5 yıllık sözleşme
Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada; 'Benjamin Pavard, 1 Temmuz 2019'dan itibaren 5 yıllık bir sözleşmeyle takımımıza katılacak' dedi.
Bonservis: 35 milyon euro
Bayern'in Pavard'ın sözleşmesindeki '35 milyon euroya serbest kalır' maddesini kullandığı belirtildi.