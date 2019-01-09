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09.01.2019 - 12:02 |

Bayern Münih, Pavard'ı resmen açıkladı!

Bayern Münih, Fransız yıldız Benjamin Pavard'ı 35 milyon euroya transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bayern Münih, Pavard'ı resmen açıkladı!
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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'nın yıldız oyuncusu, Stuttgart forması giyen Benjamin Pavard'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

5 yıllık sözleşme

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada; 'Benjamin Pavard, 1 Temmuz 2019'dan itibaren 5 yıllık bir sözleşmeyle takımımıza katılacak' dedi.

Bonservis: 35 milyon euro

Bayern'in Pavard'ın sözleşmesindeki '35 milyon euroya serbest kalır' maddesini kullandığı belirtildi.

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