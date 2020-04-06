Bayern Münih sahaya indi! İlginç kurallar...

Alman devi Bayern Münih topbaşı için sahaya indi.

Dün itibariyle tesislere gelen futbolcular; sosyal mesafe kurallarına uyarak topla birlikte çalışmalar yaptı. Antrenman öncesi ve sonrası Bayern Münih tesislerinde; Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimatlara göre hareket edildiği bildirildi.

Bayern Münih'te de takımın küçük gruplara ayrıldığı ve sırayla sahaya çıkarak çalıştığı aktarıldı. Tesislerin takım için her an dezenfekte edildiği, görevli personelin de tüm kurallara uyduğu ifade edildi. Futbolcuların pas, şut ve topla bazı çalışmalar yaptıkları ancak taktik ya da çift kale maç tarzı bir idman olmadığı kaydedildi.