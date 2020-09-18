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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih - Schalke 04 karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
18.09.2020 - 13:40 |

Bayern Münih - Schalke 04 karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Son 8 yılın şampiyonu Bayern, 2020-21 sezonunun açılış maçında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Almanya Bundesliga'da kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Bayern Münih - Schalke 04 karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
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Geçtiğimiz sezon önce Almanya Kupası'nı, ardından Bundesliga'yı ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern, PSG karşısında zaferi getiren golü atan Kingsley Coman'dan yeni sezonun açılış maçında faydalanamayacak. Coman, koronavirüs karantinasında... Thiago da Liverpool yolunda olduğu için maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Leroy Sane 5 sezon sonra geri döndüğü Bundesliga'da ilk maçına, yetiştiği takım olan Schalke karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Yıldızını Schalke'de parlatan bir diğer isim, kaleci Alexander Nübel yedek bekleyecek. Eldivenler Manuel Neuer'e emanet. "Müller & Lewandowski" ikilisinin bu sezon çıtayı daha yukarı çekip çekemeyeceği de merak konusu...

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke, geçtiğimiz sezonun son bölümünde oldukça kötü bir görüntüdeydi. Özellikle gol yollarında ciddi sıkıntı çektiği gözlemlenen ekip hem Goncalo Paciencia hem de Vedad Ibisevic takviyeleri yaparak sezona giriyor. Savunma güvenliğinden sorumlu Matija Nastasic, Omar Mascarell ve Salif Sane gibi isimler sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern Münih geçtiğimiz sezon ligi arka arkaya aldığı 13 galibiyetle noktalamıştı!

- Schalke ise son 16 lig maçını galibiyet alamadan bitirmişti. (6 beraberlik - 10 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 8 resmi maçı Bayern kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Almanya Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Kazanır" oldu! %23'lük kesim son yıllarda lige damga vuran Bayern'in yeni sezona galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Bayern Münih - Schalke 04 karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.comda

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