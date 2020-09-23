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23.09.2020 - 15:59 |

Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTS'ta!

Avrupa futbolunda ‘kupaların kupası’ olarak adlandırılan UEFA Süper Kupa mücadelesi beIN SPORTS’ta… Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla’nın karşı karşıya geleceği bu nefes kesen maç, şifresiz yayınla futbolseverler ile buluşuyor.

Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTS'ta!
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Oynadığı sıra dışı futbolla geçtiğimiz sezona damga vuran ve Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli turnuvasını zirvede tamamlayan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan takımlardan biri olan ve geçtiğimiz sezon da aynı başarıyı tekrarlayan Sevilla, beIN SPORTS ekranlarında UEFA Süper Kupa mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

24 Eylül Perşembe akşamı saat 22:00’da başlayacak bu futbol şöleni, beIN SPORTS HD1 ve şifresiz olarak beIN SPORTS HABER’den canlı yayınlanacak. En kaliteli içerikleri izleyicileriyle buluşturma vizyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren beIN SPORTS, sezon boyunca nefes kesen karşılaşmalarla sporseverleri ekranlara bağlamaya devam edecek.

 Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTSta

Sevilla 1-2 Bayern Münih Maç Özeti
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  1. Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTS'ta!
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