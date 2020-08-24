Bayern Münih ve Sevilla, Avrupa'da 6. kez şampiyon

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekizli final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Avrupa Ligi'nde ise Sevilla mutlu sona ulaşırken, her iki takım da kupaları 6. kez müzesine götürdü.

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında "Devler Ligi"nde zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Alman ekibi, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki finalde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Bayern Münih, 1975-76 sezonundaki finalde karşılaştığı Saint-Etienne'in ardından PSG'yi de mağlup ederek Fransız takımlarına karşı oynadığı ikinci finalini kazandı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Kupa 1'i en çok kazanan takımlar listesinde üçüncü sırayı Liverpool ile paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç yenilmeyen Bayern Münih, kupayı namağlup kaldıran ilk ekip oldu. Almanya temsilcisi, "Devler Ligi"nde 11 maç üst üste kazanan ilk takım olma başarısını da gösterirken, Real Madrid (567) ve Barcelona'nın (517) ardından turnuvada 500 gole ulaşan üçüncü kulüp oldu.

- Sevilla finallerde kaybetmiyor

Oynadığı bütün Avrupa Ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren Sevilla, bu sezon da sürprize izin vermedi.

Almanya'nın Köln kentindeki finalde Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, Avrupa Ligi kupasının sahibi oldu.

Daha önce 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-2015 ve 2015-16 sezonlarında Kupa 2'yi kazanan İspanya temsilcisi, 6. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan Sevilla, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta da sadece bir kez kaybetti.

- Teknik direktörler ilki yaşadı

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick ve Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, kariyerlerinin ilk Avrupa kupalarını kazandı.

Kasım 2019'da Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından Bayern Münih'te göreve getirilen Hansi Flick, ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. 55 yaşındaki Alman teknik adam, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından "Devler Ligi"nde de zirveye çıkarak 3'te 3 yaptı.

Real Madrid'de yaşadığı kötü sonuçların ardından görevden alınan Julen Lopetegui ise Haziran 2019'da Sevilla'nın başına geçmişti. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam, Sevilla'daki ilk sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı ve kariyerinin kulüp düzeyindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.

Bayern Münih'in Beş Avrupa Kupası