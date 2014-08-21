Bundesliga'da sezonun ilk maçında Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk edecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Ligde 23 Ağustos Cumartesi ve 24 Ağustos Pazar günü 8 karşılaşma daha yapılacak.

Bayern Münih, İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde topa sahip olma ve pasa dayalı oyunuyla yeni sezonda da Bundesliga'nın en büyük şampiyonluk adayı olarak göze çarpıyor. Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih'i 2-0 yenen Borussia Dortmund, kupayla başladığı sezona moralli bir giriş yaptı. Jurgen Klopp teknik direktörlüğünde genç ve dinamik bir görünüme sahip Ruhr ekibi, son iki yılın şampiyonu Bayern Münih'in bu serisini sonlandırmaya en yakın takım durumunda. Bayer Leverkusen ve Schalke 04 ise Bundesliga'da son yıllara damga vuran bu iki takımın hegemonyasını noktalamaya çalışacak.

Avrupa'nın en değerli liglerinden

Bundesliga, futbolcuların piyasa değerleri bakımından Avrupa futbolunun en değerli ligleri arasında yer alıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Almanya Birinci Ligi'nde mücadele eden 18 takımın toplam piyasa değeri 2 milyar 350 milyon avro. Bayern Münih, 532 milyon avro kadro değeriyle Bundesliga'da açık arayla başı çekiyor. Bavyera ekibinin ardından 333 milyon avro değerle Borussia Dortmund ikinci sırada bulunuyor. Piyasa değerlerinde bu iki ekibi, 207 milyon avro ile Schalke 04, 179 milyon avro ile Wolfsburg ve 178 milyon avro ile Bayer Leverkusen takip ediyor.

Ligin yaş ortalaması düşük

Almanya Birinci Ligi'nde mücadele edecek 18 takımın yaş ortalaması 24,6 olarak dikkati çekiyor.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda hem kulüp hem de uluslararası alanda başarıyı yakalayan Alman futbolu, liginde de genç oyunculara fazlasıyla şans veriyor. Ligde yer alan hiçbir takımın yaş ortalaması 27'ye ulaşmazken, Schalke 04, Hoffenheim ve Stuttgart, 24,4 ile en düşük yaş ortalamasına sahip takımlar durumunda. En yüksek yaş ortalamalarına ise 26,2 ile Hertha Berlin ve 26,1 ile Bayern Münih sahip.

Bundesliga'da transfer piyasası

Bundesliga'da kulüpler, yeni sezon öncesi astronomik bonservis bedelleri ödemekten kaçındı.

Almanya'da transfere en fazla para harcayan takım Borussia Dortmund oldu. Ruhr ekibi, Ciro Immobile, Adrian Ramos, Matthias Ginter ve Nuri Şahin için 46 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Forvet hattına Borussia Dortmund'dan Robert Lewandowski'yi transfer eden Bayern Münih, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibinin en önemli oyuncularından birisini kadrosuna katmış oldu. Oturmuş kadrosuna takımıyla sözleşmesi sona eren Lewandowski'yi bedelsiz olarak katan Bavyera ekibi, Juan Bernat, Sebiastian Rode ve Pepe Reina transferleri için kasasından 13 milyon avro çıkardı. Alman devi bunlara karşılık Toni Kroos'u Real Madrid'e 30 milyon avro, Mario Mandzukic'i Atletico Madrid'e 22 milyon avro karşılığında gönderdi.

İki dev kulübün yanı sıra Almanya'da Bayer Leverkusen ve Hamburg, transferlere hatırı sayılır miktarlarda bonservis bedeli harcayan kulüpler oldu. Bayer Leverkusen, aralarında Hamburg'dan 14,5 milyon avroya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu oyuncular için toplam 30 milyon avro transfer ücreti ödedi. Hamburg ise kadrosuna kattığı oyuncuların bonservisleri için 24 milyon avro ödeme yaptı.

En fazla şampiyon olan takım Bayern Münih

Almanya Birinci Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 24 kez mutlu sona ulaşan Bayern Münih oldu.

Son yıllarda lige ağırlığını koyan Bavyera ekibini 9 şampiyonlukla Nürnberg takip ediyor. Bu iki takımın ardından 8 şampiyonlukla Borussia Dortmund ve 7 şampiyonlukla Schalke 04 yer alıyor. Hamburg'un 6, Stuttgart ve Borussia Mönchengladbach'ın ise beşer şampiyonlukları bulunuyor.







