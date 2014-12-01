Bayern Münih zirvede çok rahat...

Ligde namağlup durumdaki Bayern Münih, Arjen Robben'in ayağından bulduğu golle Hertha Berlin karşısında 1-0 galip gelerek üst üste 4. maçını kazandı. Münih ekibi 33 puana yükseldi, Hertha Berlin 14 puanla 13. sırada kaldı.

Borussia Mönchengladbach'ı sahasında Robin Knoche'nin golüyle 1-0 mağlup eden lig ikincisi Wolfsburg, Bayern Münih ile arasındaki 7 puanlık farkın açılmasını engelledi. Borussia Mönchengladbach 20 puanla 5. sırada yer aldı.

Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Hannover 96, Hoffenheim deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle döndü. Evsahibi takımda Pirmin Schwegler, Kevin Volland, Eugen Polanski ve Niklas Süle, Hannover 96'da Lars Stindl (2) ve Joselu rakip fileleri havalandıran isimler oldu. Hoffenheim bu galibiyetle 20 puana ulaşarak 7. sıraya çıktı. İki haftadır kaybeden 19 puanlı Hannover 96, 8. sıraya geriledi.

Hamburg ilk yarısını önde kapadığı maçta Augusburg'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, Augsburg'un ilk golünü milli futbolcu Halil Altıntop attı. Bayer Leverkusen'in 5-1 kazandığı Köln karşılaşmasında ise bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünü kaydetti.

Werder Bremen üstün oynadığı maçta sahasında Padeborn'u 4-0 ile farklı yenerken, evsahibi takımın son golünü Türk asıllı futbolcu Levent Ayçiçek attı.

Borussia Dortmund ise Eintracht Frankfurt deplasmanında Alexander Meier ve Haris Seferovic'in gollerine engel olamayarak 2-0 mağlup oldu ve ligin son sırasına düştü.

Gol krallığı

Gol krallığı yarışında 8 golle Eintracht Frankfurt'tan Alexander Meier ilk sırada yer alıyor.

Meier'i 7'şer golle Bayern Münih'ten Mario Götze, Schalke 04'ten Klaas Jan Huntelaar, Mainz 05'ten Shinji Okazaki ve Bayer Leverkusen'den Karim Bellarabi izliyor.

Sonuçlar

Bundesliga'da 13. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Freiburg-Stuttgart: 1-4

Werder Bremen-Paderborn: 4-0

Schalke 04-Mainz 05: 4-1

Bayer Leverkusen-Köln: 5-1

Augusburg-Hamburg: 3-1

Hertha Berlin-Bayern Münih: 0-1

Hoffenheim-Hannover 96: 4-3

Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach: 1-0

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund: 2-0

Puan durumu

1 Bayern Münih 13 10 3 0 32 3 29 33

2 Wolfsburg 13 8 2 3 25 12 13 26

3 Bayer Leverkusen 13 6 5 2 25 17 8 23

4 Augsburg 13 7 0 6 18 13 5 21

5 Borussia Mönchengladbach 13 5 5 3 16 10 6 20

6 Schalke 04 13 6 2 5 21 18 3 20

7 Hoffenheim 13 5 5 3 21 21 0 20

8 Hannover 96 13 6 1 6 13 18 -5 19

9 Eintracht Frankfurt 13 5 3 5 22 24 -2 18

10 Mainz 05 13 3 7 3 16 18 -2 16

11 Paderborn 13 4 4 5 18 22 -4 16

12 Köln 13 4 3 6 13 18 -5 15

13 Hertha Berlin 13 4 2 7 17 23 -6 14

14 Werder Bremen 13 3 4 6 18 26 -8 13

15 Freiburg 13 2 6 5 14 20 -6 12

16 Stuttgart 13 3 3 7 18 27 -9 12

17 Hamburg 13 3 3 7 7 17 -10 12

18 Borussia Dortmund 13 3 2 8 14 21 -7 11

14. hafta maçları:

5 Aralık Cuma:

Borussia Dortmund-Hoffenheim

6 Aralık Cumartesi:

Hannover 96-Wolfsburg

Köln-Augsburg

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin

Paderborn-Freiburg

Stuttgart-Schalke 04

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

7 Aralık Pazar:

Hamburg-Mainz 05

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen