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17.05.2020 - 11:00 |

Bayern Münih'e askeri önlem

Bundesliga'ya geri dönen Almanya'da Bayern Münih yine konuşulan takım oldu. Lig lideri, Berlin deplasmanı için askeri havalimanını kullandı.

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Corona virüs günlerinde futbola başlayan ilk büyük Avrupa ligi olan Bundesliga'da lider Bayern Münih ilginç bir yöntem buldu. Alman devi, bugün Union Berlin ile deplasmanda yapacağı maç için seyahat önlemlerini sıklaştırdı. Bayern Münih, askeri havalimanını kullanarak Berlin'e uçtu.

Münih Havalimanı'ndan beklendiği gibi VIP bölümden uçuş yapmayan Bayern, son derece gizli bir programla dün akşam üstü saatlerinde askeri havalimanına gitti. Burada özel uçakla Berlin'e hareket edildi. Ayrıca sosyal mesafe kuralları gereği takım tesislerden askeri havalimanına 2 takım otobüsüyle gitti. Herkesin tek koltuklarda oturabilmesi için 2 otobüs kullanıldı.  

Adeta bir operasyon gibi Berlin seyahatine çıkan Bayern Münih'te her şey çok iyi hesaplandı. Bundesliga lider bugün TSİ 19.00'da Union Berlin deplasmanına çıkacak.

Fischer karatinayı bozdu
Öte yandan, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Bundesliga'da karantinayı bozan ikinci isim oldu.  Augsburg'un hocası Heiko Herrlich'ten sonra Fischer de karantinadan çıktı. Ancak Union Berlin hocasının kayınpederi vefat ettiği için İsviçre'ye Zürih'e gitti. Ülke değiştirdiği için hem iki test yaptıracak hem de karantinaya yeniden girecek. Bu nedenle Urs Fischer, kritik maçta takımının başında Bayern Münih'e karşı yer alamayacak.

Bayern Münihe askeri önlem

 

 

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