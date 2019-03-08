Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'e sponsorluktan 800 milyon euro
08.03.2019 - 13:18 |

Bayern Münih'e sponsorluktan 800 milyon euro

Bayern Münih’e sponsor olmaya hazırlanan BMW’nin, 800 milyon euroluk hisse alımı yapacağı belirtiliyor.

Bayern Münih'e sponsorluktan 800 milyon euro
ABONE OL

Skorer Dış Haberler

Almanya’nın dev ekibi Bayern Münih, önümüzdeki dönemde araç sponsorunu değiştirebilir. Audi firmasıyla anlaşması bulunan kırmızı-beyazlılar, 2025’e kadar geçerli olacak şekilde bir anlaşmayla, 800 milyon euro değerinde anlaşmaya BMW ile imza atmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan habere göre Audi kulübün yüzde 8.33 hissesine sahip. Yüzde 16.67’lik bölüm ise Allianz ve Adidas arasında… Kulübün geri kalan yüzde 75’lik hissesi ise kulüp üyelerine ait. BMW’nin ödeyeceği ücretin, Audi hisselerinin karşılığı olacağı belirtiliyor.

Bruno Henrique'in Goiás'daki en iyi anları
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
    Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
  2. Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor
    Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor
  3. Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı
    Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı
  4. Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
  5. Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor

Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın

Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın

Sıradaki Haber