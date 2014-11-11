Bayern Münih'i sakatlar bile durduramıyor!
Bayern Münih, sekiz oyuncusunun sakatlığına rağmen Almanya Bundesliga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakipsiz yoluna devam ediyor.
Ligde 11 maçta 27 puan toplayan Bayern, 27 gol atıp sadece 3 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 4 maçı da kazanan Bayern, attığı 11 gole karşılık sadece bir gol yedi.
Bayern bu başarıyı sakatlar ordusuna rağmen yakaladı. Bayern'de uzun süreli sakatların listesi şöyle:
Schweinsteiger: Dünya Kupası finalinde sakatlandı, bu hafta takımla birlikte çalışmaya başlaması bekleniyor.
Reina: 2014'ün sonuna Kadar iyileşmesi için çok küçük bir şansı var.
Pizarro: En az beş maç oynayamayacak. İlk yarının son maçına yetişebilir.
Alaba: İkinci yarı hazırlıklarına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Thiago: İyileşiyor, yeniden sakatlanıyor. Ne Zaman takıma dönebileceği bilinmiyor.
Martinez: 2015 yılının şubat ayından önce takıma dönme şansı bulunmuyor.
Badstuber: En iyi ihtimalle ocak ayında antrenmanlara başlayabilecek.
Starke (yedek kaleci): 2015'ten önce iyileşmesi beklenmiyor.
Bayern Münih son oynadığı Frankfurt maçında Robben, Shaqiri ve Benatia gibi futbolcuları da yedekte tuttu. Fakat Bayern Münih bu kadar eksiğe rağmen rakibini deplasmanda 4-0 yenmeyi başardı.