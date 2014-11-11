Bayern Münih'i sakatlar bile durduramıyor!

Ligde 11 maçta 27 puan toplayan Bayern, 27 gol atıp sadece 3 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 4 maçı da kazanan Bayern, attığı 11 gole karşılık sadece bir gol yedi.

Bayern bu başarıyı sakatlar ordusuna rağmen yakaladı. Bayern'de uzun süreli sakatların listesi şöyle:

Schweinsteiger: Dünya Kupası finalinde sakatlandı, bu hafta takımla birlikte çalışmaya başlaması bekleniyor.

Reina: 2014'ün sonuna Kadar iyileşmesi için çok küçük bir şansı var.

Pizarro: En az beş maç oynayamayacak. İlk yarının son maçına yetişebilir.

Alaba: İkinci yarı hazırlıklarına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Thiago: İyileşiyor, yeniden sakatlanıyor. Ne Zaman takıma dönebileceği bilinmiyor.

Martinez: 2015 yılının şubat ayından önce takıma dönme şansı bulunmuyor.

Badstuber: En iyi ihtimalle ocak ayında antrenmanlara başlayabilecek.

Starke (yedek kaleci): 2015'ten önce iyileşmesi beklenmiyor.

Bayern Münih son oynadığı Frankfurt maçında Robben, Shaqiri ve Benatia gibi futbolcuları da yedekte tuttu. Fakat Bayern Münih bu kadar eksiğe rağmen rakibini deplasmanda 4-0 yenmeyi başardı.