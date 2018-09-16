16.09.2018 - 11:13 |
Bayern Münih'i yıkan sakatlık Tolisso 6 ay yok...
Bayer Leverkusen maçında sakatlanan Bayern Münih'te Corentin Tolisso'nun 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Bayern Münih'in Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fransız yıldız Corentin Tolisso sakatlandı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Bayern Münih'in ilk golünü atan Tolisso, 42. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Fransız orta saha oyuncusu ameliyat olacak ve 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Mücadelenin 82. dakikasında sakatlanan Rafinha'nın ise en 3 hafta oynayamayacağı belirtildi. (Sporx)