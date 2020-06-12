Almanya'nÄ±n Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r futbol takÄ±mÄ±nÄ±n doktorluÄŸunu yapan Hans-Wilhelm MÃ¼ller-Wohlfahrt, ay sonu itibarÄ±yla gÃ¶revinden ayrÄ±lacak.Â

Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼, MÃ¼ller-Wohlfahrt'Ä±n 30 Haziran'dan itibaren takÄ±mdaki gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ve kendi kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmaya odaklanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen 77 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼ller-Wohlfahrt, "Bayern MÃ¼nih'te geÃ§irdiÄŸim 40 yÄ±lÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mda kendimi mutlu hissediyorum. Burada edindiÄŸimiz tecrÃ¼be, elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±lar ve tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m insanlar hayatÄ±mÄ± ÅŸekillendirdi. Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼ne gelecek yÄ±llarda da en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

MÃ¼nih kulÃ¼bÃ¼nde 1977'de doktorluÄŸa baÅŸlayan MÃ¼ller-Wohlfahrt, 2015'te takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ä°spanyol Josep Guardiola ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun nedeniyle gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Kariyeri sÄ±rasÄ±nda Usain Bolt, JÃ¼rgen Klinsmann, Ronaldo, Michael Owen, Steven Gerrard, Harry Kewell gibi birÃ§ok ismin tedavilerini Ã¼stlenen ve 23 yÄ±l sÃ¼reyle Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n da doktorluÄŸunu yapan MÃ¼ller-Wohlfahrt, 2017'de tekrar Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼ne dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ronaldo ve Marcelo'nun MuhteÅŸem Uyumu