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12.06.2020 - 20:15 | | AA

Bayern Münih'in 40 yÄ±llÄ±k kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrÄ±lÄ±yor

Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r futbol takÄ±mÄ±nÄ±n doktorluÄŸunu yapan Hans-Wilhelm MÃ¼ller-Wohlfahrt, ay sonu itibarÄ±yla gÃ¶revinden ayrÄ±lacak.Â

Bayern Münih'in 40 yÄ±llÄ±k kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrÄ±lÄ±yor
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Almanya'nÄ±n Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r futbol takÄ±mÄ±nÄ±n doktorluÄŸunu yapan Hans-Wilhelm MÃ¼ller-Wohlfahrt, ay sonu itibarÄ±yla gÃ¶revinden ayrÄ±lacak.Â 

Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼, MÃ¼ller-Wohlfahrt'Ä±n 30 Haziran'dan itibaren takÄ±mdaki gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ve kendi kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmaya odaklanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen 77 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼ller-Wohlfahrt, "Bayern MÃ¼nih'te geÃ§irdiÄŸim 40 yÄ±lÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mda kendimi mutlu hissediyorum. Burada edindiÄŸimiz tecrÃ¼be, elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±lar ve tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m insanlar hayatÄ±mÄ± ÅŸekillendirdi. Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼ne gelecek yÄ±llarda da en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

MÃ¼nih kulÃ¼bÃ¼nde 1977'de doktorluÄŸa baÅŸlayan MÃ¼ller-Wohlfahrt, 2015'te takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ä°spanyol Josep Guardiola ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun nedeniyle gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Kariyeri sÄ±rasÄ±nda Usain Bolt, JÃ¼rgen Klinsmann, Ronaldo, Michael Owen, Steven Gerrard, Harry Kewell gibi birÃ§ok ismin tedavilerini Ã¼stlenen ve 23 yÄ±l sÃ¼reyle Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n da doktorluÄŸunu yapan MÃ¼ller-Wohlfahrt, 2017'de tekrar Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼ne dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bayern MÃ¼nihin 40 yÄ±llÄ±k kulÃ¼p doktoru MÃ¼ller-Wohlfahrt gÃ¶revinden ayrÄ±lÄ±yor

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