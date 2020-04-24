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HaberlerÄ°spanya La Liga Haberleri Bayern Münihli Coutinho ayak bileÄŸinden ameliyat edildi
24.04.2020 - 22:28 |

Bayern Münihli Coutinho ayak bileÄŸinden ameliyat edildi

Bayern MÃ¼nih'te oynayan Philippe Coutinho'nun saÄŸ ayak bileÄŸinden ameliyat edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern MÃ¼nih'te oynayan Philippe Coutinho'nun saÄŸ ayak bileÄŸinden ameliyat edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 27 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± futbolcunun ameliyatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸi belirtildi.Â 

Coutinho'nun yaklaÅŸÄ±k 2 hafta sonra antrenmanlara baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade edildi.

Bayern MÃ¼nihli Coutinho ayak bileÄŸinden ameliyat edildi

Bayern MÃ¼nihli Coutinho ayak bileÄŸinden ameliyat edildi

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