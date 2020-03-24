Bayern Münih'li oyunculardan corona jesti

Alman devi Bayern Münih'te corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar için pratik bir çözüm bulundu.

Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, liglerin askıya alınması sebebiyle ciddi bir maddi kayıp yaşayan ve özellikle maç günü gelirleri tamamen biten Bayern Münih'te oyuncularla toplantı yapıldı.

Buna göre; Alman kulübünün yöneticileri oyunculara video konferansla bağlanıp durumu anlattı ve yüzde 20'lik maaş kesintisi talep etti. Futbolcular da bu talebe 'tamam' yanıtını verdi. Böylece kulüp herhangi bir kriz yaşamadan bu sezonun maaş sorununu çözdü.