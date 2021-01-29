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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı
29.01.2021 - 17:23 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı
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Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick , Bundesliga’nın 19. haftasında yarın Hoffenheim’e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Flick, Martinez ve Goretzka’ya yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.

İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel’in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.

Bayern Münihte iki futbolcu koronavirüse yakalandı


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