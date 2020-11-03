03.11.2020 - 00:40 | | AA
Bayern Münih'te Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
Bayern MÃ¼nih'te forma giyen Niklas SÃ¼le, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern MÃ¼nih'te forma giyen Niklas SÃ¼le, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan son kontrolde test sonucu pozitif Ã§Ä±kan 25 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Alman oyuncunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu da vurgulandÄ±.Â
Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda 27 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev alan Niklas SÃ¼le, Bayern MÃ¼nih'te ise bu sezon tÃ¼m kulvarlarda 9 karÅŸÄ±laÅŸmada forma giydi.