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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'te Pavard koronavirüse yakalandı
18.02.2021 - 13:00 | | BERLİN (AA) -

Bayern Münih'te Pavard koronavirüse yakalandı

Alman devi Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı.

Bayern Münih'te Pavard koronavirüse yakalandı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi. Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Bayern Münihte Pavard koronavirüse yakalandı

 

 

 

 

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