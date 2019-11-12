Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'te Pochettino sesleri
12.11.2019 - 11:39 | | İSTANBUL (İHA)

Bayern Münih'te Pochettino sesleri

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına Tottenham'ın hocası Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor. Pochettino'nun İngiliz ekibinden ayrılması halinde yeni adresinin Almanya olma olasılığı oldukça yüksek.

Bayern Münih'te Pochettino sesleri
ABONE OL

Almanya Budensliga'da geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 21 puan toplayarak üçüncü sırada bulunan ve geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih'te yeni hoca arayışları sürüyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Almanların ilk tercihinin Mauricio Pochettino olduğu ifade edildi. Mevcut durumda Premier Lig takımlarından Tottenham'ın başında bulunan ancak ligde kötü günler geçirdiği için koltuğu sallanan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Münih devrede.

Olası bir Pochettino - Tottenham ayrılığında Alman devi devreye girerek, tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturacak.

    Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor
      Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor
    2. Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi
      Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi
    3. Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı
      Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı
    4. Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı
      Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı
    5. Flamengo’nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta
      Flamengo’nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum

    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum

    Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

    Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

    Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul edecek

    Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul edecek

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Sıradaki Haber