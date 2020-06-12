12.06.2020 - 18:06 | | AA
Bayern Münih'te Thiago Alcantara ÅŸoku!
Bayern MÃ¼nih'in Ä°spanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Â
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern MÃ¼nih'in Ä°spanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Â
Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼, Almanya KupasÄ± yarÄ± finalinde Eintracht Frankfurt'a karÅŸÄ± 2-1 kazanÄ±lan maÃ§ta sakatlanan Alcantara'nÄ±n kasÄ±ÄŸÄ±ndan operasyon geÃ§irdiÄŸini duyurdu.Â
ÃœÃ§ hafta forma giyemeyeceÄŸi aÃ§Ä±klanan 29 yaÅŸÄ±ndaki Alcantara'nÄ±n 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetiÅŸmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.Â
Thiago Alcantara, bu sezon Bayern MÃ¼nih formasÄ±yla 35 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 3 gol attÄ±.
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