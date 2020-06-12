Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'te Thiago Alcantara ÅŸoku!
12.06.2020 - 18:06 | | AA

Bayern Münih'te Thiago Alcantara ÅŸoku!

Bayern MÃ¼nih'in Ä°spanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Â

Bayern Münih'te Thiago Alcantara ÅŸoku!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern MÃ¼nih'in Ä°spanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Â 

Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼, Almanya KupasÄ± yarÄ± finalinde Eintracht Frankfurt'a karÅŸÄ± 2-1 kazanÄ±lan maÃ§ta sakatlanan Alcantara'nÄ±n kasÄ±ÄŸÄ±ndan operasyon geÃ§irdiÄŸini duyurdu.Â 

ÃœÃ§ hafta forma giyemeyeceÄŸi aÃ§Ä±klanan 29 yaÅŸÄ±ndaki Alcantara'nÄ±n 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetiÅŸmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.Â 

Thiago Alcantara, bu sezon Bayern MÃ¼nih formasÄ±yla 35 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 3 gol attÄ±.

Bayern MÃ¼nihte Thiago Alcantara ÅŸoku

Miroslav Klose'un Bayern Ä°Ã§in AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi Goller

Marca'dan Kevin Prince Boateng paylaÅŸÄ±mÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Devlerin peÅŸinden koÅŸtuÄŸu Burak Kapacak'tan açÄ±klama!
    Devlerin peÅŸinden koÅŸtuÄŸu Burak Kapacak'tan açÄ±klama!
  2. Bakan KasapoÄŸluâ€™ndan Süper Lig için paylaÅŸÄ±m
    Bakan KasapoÄŸluâ€™ndan Süper Lig için paylaÅŸÄ±m
  3. Antalyaspor'dan taraftarÄ±na videolu mesaj
    Antalyaspor'dan taraftarÄ±na videolu mesaj
  4. Nuni Omot, TOFAÅž'ta
    Nuni Omot, TOFAÅž'ta
  5. Günün CanlÄ± Maç YayÄ±nlarÄ±
    Günün CanlÄ± Maç YayÄ±nlarÄ±



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bülent Uygun, gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

BÃ¼lent Uygun, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Ozan KarakuÅŸ: Hedef yaÅŸam boyu spor yapan Türkiye

Ozan KarakuÅŸ: Hedef yaÅŸam boyu spor yapan TÃ¼rkiye

Günün En Çok Oynanan MaçlarÄ±

GÃ¼nÃ¼n En Ã‡ok Oynanan MaÃ§larÄ±

Alanyaspor ve Antalyaspor aynÄ± uçakta Ä°stanbul'a yola çÄ±ktÄ±

Alanyaspor ve Antalyaspor aynÄ± uÃ§akta Ä°stanbul'a yola Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±radaki Haber