14.11.2018 - 08:09 |
Bayern Münih'ten Zinedine Zidane'a teklif
Bayern Münih'in, Borussia Dortmund yenilgisi sonrası teknik direktörlük görevi için Zidane ile temasa geçtiği öğrenildi.
Bundesliga'da yaşanan puan kayıpları sonrasında Bayern Münih için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, Borussia Dortmund yenilgisi sonrası Kovac ile uzun süre birlikte çalışmama kararı aldı.
Haberde; Bayern Münih'in Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in Zidane ile görüştüğü ve ikilinin yakın ilişkisi sebebiyle anlaşmadan umutlu olunduğu vurgulandı.
Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 5. sırada bulunuyor.