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03.09.2014 - 10:41 |

Bayern taraftarı Guardiola'yı ıslıkladılar!

Bayern Münih'in başarılı teknik direktörü Pep Guardiola taraftarlarca ıslıklandı.

Bayern taraftarı Guardiola'yı ıslıkladılar!
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Takımın yapacağı halka açık antrenman nedeniyle sahayı dolduran üç binden fazla taraftar, antremanın Pep Guardiola tarafından arka sahaya alınmasını protesto etti. Yaklaşık yarım saat süren ıslıklı protesto sonunda Bayern Münih'in yıldız oyuncuları ön sahaya gelerek, taraftarın görebileceği şekilde antrenman yaptılar.

Eski Real Madrid'li yıldız oyuncu Xabi Alonso'nun, ilk yarım saat takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptıktan sonra, Saebener Caddesi'ndeki tesisleri terkettiği gözlendi.

Faslı oyuncu Mehdi Benatia ise henüz takıma uyum sağlamamış görünürken, bir köşede kendi kendine ısınma hareketleri yaptı ve o da Alonso gibi antrenmanı erken terk etti.

Franck Ribery'nin sakatlığının devam ettiği gözlendi. Ribery antrenman karşılaşmasında bir ara yere yatıp, ayağını kontrol ettirdi. Holger Badstuber de 20 dakika sonra antrenmanı terk edenlerden oldu.

Arjen Robben ve Bastian Schweinsteiger ise antrenmana katılmadılar.

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