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04.03.2020 - 09:49 | | AA

Bayern ve Saarbrücken yarı finalde

Almanya Kupası’nda Bayern Münih ve Saarbrücken yarı finale çıktı.

Bayern ve Saarbrücken yarı finalde

Almanya Kupası’nda Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Veltins Arena’da Schalke 04’e konuk oldu.

Bavyera ekibi 40. dakikada Joshua Kimmich’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle Almanya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Günün diğer maçında Almanya 4. Ligi takımlarından Saarbrücken, sahasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Saarbrücken ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf’u 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen-Union Berlin ve Eintracht Frankfurt-Werder Bremen karşılaşmaları oynanacak.

Bayern ve Saarbrücken yarı finalde

 

 

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