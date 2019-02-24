Bayern'de Ribery dönemi sona eriyor

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Bayern Münih'te Franck Ribery dönemi resmen sona eriyor. Bavyera ekibinde başkan Uli Hoeness, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımndan ayrılacağını açıkladı.

Hoeness yaptığı açıklamada, " Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak. Hem Ribery hem de Robben için sezon sonunda büyük bir jubile maçı düzenlemeyi planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.