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24.02.2019 - 16:20 |

Bayern'de Ribery dönemi sona eriyor

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Fransız yıldız Franck Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bayern'de Ribery dönemi sona eriyor
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Bayern Münih'te Franck Ribery dönemi resmen sona eriyor. Bavyera ekibinde başkan Uli Hoeness, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımndan ayrılacağını açıkladı.

Hoeness yaptığı açıklamada, " Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak. Hem Ribery hem de Robben için sezon sonunda büyük bir jubile maçı düzenlemeyi planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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