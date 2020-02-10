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10.02.2020 - 16:31 | | ERZURUM (İHA)

BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0

Maçtan dakikalar
65. dakikada sağ taraftan Murat’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Emrah’ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
78. dakikada kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir’in ortasına iyi yükselen Samet’in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Caner Ak xx, Burak Cansız xx, Murat Temel xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan xx, Mücahit xx, İbrahim xxx, Scuk xx (Obertan dk. 46 xxx), Hamroun xxx, Sissoko xx (Oltan dk. 56 xx), Emrah xx, Pote xxx (Batuhan dk. 74 xx)
Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Keçiörengücü: Metin xx, Abdulkadir xx, Samet xx, Erdi xx, Hüsamettin xx, İshak xx, Burak xx (Madinda dk. 71 x), Cem xx (Bokila dk. 70 x), Dialiba xxx, Uğur xx, Kone xx (Devrim dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed, Cihan, Süleyman, Soner
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Pote (dk.67) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Emrah Başsan (dk. 90) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote, Sehic, Hasan, Aykut ( BB Erzurumspor), Dialiba, Erdi, Metin (Keçiörengücü)

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