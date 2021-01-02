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02.01.2021 - 13:30 |

BB Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle yıkıldı: 1-1. Kırmızı-siyahlı ekip yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

BB Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
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Süper Lig'in 16. haftasında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, BB Erzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 

Kırmızı-siyahlı ekip yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 69. dakikada Kenan Özer'in asistinde Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'la öne geçti. 90+5'te VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Emrah Başsan gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-1.

Sumudica sarı kart gördü

Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi puanını 28'e; Dadaşlar ise 13'e yükseltti. Maçtan sonra hakemlere itirazını sürdüren Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Sumudica sarı kart gördü.

  

BB Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

 

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes

Gaziantep FK : Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında penaltı noktasında topla buluşan Güray sert vurdu. Defanstan dönen topa Güray yeniden vurdu kaleci Farnolle topa sahip oldu.
18. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.
37. dakikada Donald’ın savunmanın arkasına gönderdiği topa Novikovas hareketlendi ancak kaleci Günay kalesini zamanında terkederek topa sahip oldu.
45+2 dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leo Schwechle'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

BB Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

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