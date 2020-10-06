BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:

TAKIMA YENİ KATILANLAR

-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor – 1 yıl)

-Arvydas Novikovas (Legia Varşova - 2 yıl+1)

-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC - 1 yıllığına kiralandı)

-Armando Sadiku (İspanya Malaga - 2 yıllık)

-Arturo Mina (Y.Malatyaspor - 2 yıllık)

-Petrus Boumal (Rusya Ural - 2 yıllık

-Kaan Kanak (A.Alanyaspor - 1 yıllık)

-Mitchell Donald (Y.Malatyasor - 2 yıllık)

-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık

-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C’den kiralandı – 1 yıllık)

-Leo Scwechien (Göztepe – 1+1 yıllık)

YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR

-Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2022)

-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı - 31.05.2022)

-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2021

-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı – 31.05.2022

SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR

-Sehiç (Konyaspor)

-Aykut Demir (Boluspor)

-Pote (Bandırmaspor)

-Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)

-Jasmin Scuk (Altay)

-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)

-Hasan Ayaroğlu (A.Alanyaspor)

KİRALANAN OYUNCULAR

-Mahamadou Ba (Bandırmaspor – kiralık)

-Sefa Akgün (Erzincanspor – kiralık)