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06.10.2020 - 10:22 | | ERZURUM, (DHA) -

BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu transfer döneminde takıma 11 oyuncuyu katarken, 7 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı
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BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:

TAKIMA YENİ KATILANLAR
-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor – 1 yıl)
-Arvydas Novikovas (Legia Varşova - 2 yıl+1)
-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC - 1 yıllığına kiralandı)
-Armando Sadiku (İspanya Malaga - 2 yıllık)
-Arturo Mina (Y.Malatyaspor - 2 yıllık)
-Petrus Boumal (Rusya Ural - 2 yıllık
-Kaan Kanak (A.Alanyaspor - 1 yıllık)
-Mitchell Donald (Y.Malatyasor - 2 yıllık)
-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık
-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C’den kiralandı – 1 yıllık)
-Leo Scwechien (Göztepe – 1+1 yıllık)

YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR
-Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2022)
-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı - 31.05.2022)
-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2021
-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı – 31.05.2022

SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR
-Sehiç (Konyaspor)
-Aykut Demir (Boluspor)
-Pote (Bandırmaspor)
-Yusuf Emre Gültekin  (Ümraniyespor)
-Jasmin Scuk (Altay)
-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)
-Hasan Ayaroğlu  (A.Alanyaspor)

KİRALANAN OYUNCULAR
-Mahamadou Ba (Bandırmaspor – kiralık)
-Sefa Akgün (Erzincanspor – kiralık)

BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

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