BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü : 1-0

BB Erzurumspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor.

Mesut Bakkal yönetimindeki BB Erzurumspor maçın 65. dakikasında Cenk Ahmet'in attığı gole ile Başkent temsilcisini 1-0 mağlup ederek 3 puanı kapan taraf oldu.

Ev sahibi ekibi Erzurumspor'da Petrus Boumal 74. dakikada, Ankaragücü'nde ise Endri Cekici 90+8'de kırmızı kart gördü ve iki takımda maçı 10 kişi tamamladı. Maç bu şekilde biterken konuk ekibi Ankagücü'nden Paintsil maç sonunda hakeme itirazdan kırmızı kart gören 2. isim oldu.

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

47’nci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Emrah’ın ortasına iyi yükselen Osman Çelik’in kafa şutunu kaleci Korcan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

50’nci dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında Sarlıja, Ricardo Gomes’ten önce kafasını uzatarak topu kornere gönderdi.

64’ncü dakikada El Kabir’in pasıyla topla buluşan Novikovas, cezaalanına girerek müsait durumdaki Cenk Ahmet’i gördü. Cenk Ahmet’in şutunda top ağlara gitti. Hakem önce ofsayt diyerek golü geçerli saymadı. Hakem Ümit Öztürk, pozisyon sonrası bir süre VAR odasıyla görüştü. Hakem Ümit Öztürk, görüşme sonunda golü verdi. 1-0.

73’ncü dakikada Petrus, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 90 dakikası tamamlandıktan sonra hakem 9 dakika uzatmayı gösterdi.

90+8’inci dakikada Endri Çekici, gole giden El Kabir’i düşürünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç, BB. Erzurumspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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