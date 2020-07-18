Son dakika | Süper Lig'e çıkan 2. takım BB Erzurumspor!

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig vizesini kaptı.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada mavi-beyazlı ekibin gollerini 7 ve 81'de Emrah Başssan, 30'da Hamroun ve 88'de İbrahim Sissoko attı. Konuk takımın tek sayısı ise 56'da Muhammed Gönülaçar'dan geldi.

90 dakikanın ardından Erzurumsporlu futbolcular Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada aldığı topla ilerleyen Mücahit Can, kaleci Sehic'le karşı karşıya kaldı. Mücahit Canın şutunda Sehic ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

7'nci dakikada Hamrounun ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top direkten geri döndü. Emrah, önüne düşen topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0.

23'üncü dakikada Hasic, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Sehic'in göğsüyle durdurduğu topu defans uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Muhammed Gönülaçar ceza alanı içinde Hamroun'u düşürdü, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun, topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada ceza alanı önünde Aykut'un göğsüyle indirdiği topa Muhammed Gönülaçar gelişine vurarak ağlara gönderdi: 2-1.

61'inci dakikada Emrah orta alanda yakaladığı topu Ömer Şişmanoğlu'na çıkardı. Kaleci Burak'ı geçtikten sonra Ömer Şişmanoğlu'nun attığı şutu defans son anda önledi. Topu önünde bulan Emrah'ın vurduğu topu defans tekrar uzaklaştırmayı başardı.

81'inci dakikada Mücahit'in attığı taç atışında kaleci Burak'ın elinden kaçırdığı topu Emrah filelere gönderdi: 3-1.

88'inci dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Sissoko, topu ağlara gönderdi: 4-1.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Murat Engin Gözütok, Bahtiyar Birinci

BB.ERZURUMSPOR: Sehic - Aykut, Osman, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet), Mücahit Albayrak, Jasmin Scuk, Hamroun (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Emrah (Dk. 90 Oltan), İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk 90 Rashad Muhammed), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 76 Pote)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak - Emre, Mücahit Can, Bahadır (Dk. 72 Gimbert), Akabueze, Mango Fernandes, Gökhan, Hasic, Muharrem, Gomis (Dk. 60 Muammer), Muhammed Gönülaçar (Dk. Erdem Seçgin)

GOLLER: Dk. 7 ve 81 Emrah, Dk. 30 (P) Hamroun, Dk 88. Sissoko (BB Erzurumspor) - Dk. 57 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Emrah (BB Erzurumspor) - Mücahit Can, Muhammed Gönülaçar, Akabueze (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Giresunspor-Altay: 1-2

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Hatayspor-Bursaspor: 3-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0

Karagümrük-Adanaspor: 3-0