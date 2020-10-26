26.10.2020 - 12:33 | | ERZURUM (İHA) -
BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
BB Erzurumspor, Süper Ligin 7. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç yapıldı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Mavi-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.