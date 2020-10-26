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26.10.2020 - 12:33 | | ERZURUM (İHA) -

BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor, Süper Ligin 7. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
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Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç yapıldı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Mavi-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

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