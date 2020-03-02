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02.03.2020 - 12:31 | | ANKARA (AA)

Beckham'ın takımı Inter Miami ilk maçında mağlup

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynadığı tarihinin ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi.

Beckham'ın takımı Inter Miami ilk maçında mağlup

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynadığı tarihinin ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi.

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin Los Angeles kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi. Los Angeles FC, Vela'nın 44. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynayan Beckham, 2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giyen 44 yaşındaki Beckham, MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

 

Beckhamın takımı Inter Miami ilk maçında mağlup

 

 

 

 

 

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