Begovic ve Medunjanin, Belçika maçından umutlu

İngiltere'nin Chelsea ekibinde mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın file bekçisi Begovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika ile oynayacakları karşılaşmayı "büyük bir maç" olarak nitelendirerek, "Her futbolcu, böyle maçlarda forma giymek ister." dedi.

Sahip oldukları kaliteye ve takımın karakterine inandıklarını aktaran Begovic, "Belçika evinde oynuyor ve maçın favorisi fakat akıllı bir oyunla iyi sonuç alabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Begovic, Belçika maçında alacakları bir puanın da kendileri için iyi olacağını belirterek, "En önemlisi akıllı oynamamız." ifadesini kullandı.

Belçika'nın üst düzey oyunculara sahip bir takım olduğuna işaret eden Begovic, "Her bölgede tehlikeli oyuncuları var. Eden Hazard'ı çok iyi tanıyorum. O, her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Lukaku, Benteke, Carrasco, Fellaini gibi oyuncuları da var. Hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea'den takım arkadaşı Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ile yarınki maça dair sürekli konuştuklarını aktaran Begovic, "Bu maça çok iyi hazırlanıyorlar. Umarım onlara karşı galip gelebiliriz. Böylece Londra'ya da rahat dönmüş olacağım." şeklinde konuştu.

Chelsea ile şampiyonluk istiyor

Geçen yılki kötü sezonun ardından bu yıl Chelsea ile şampiyonluk yaşamak istediğini kaydeden 29 yaşındaki Begovic, "Kulübün beklentisi bu yönde. Üzerimizdeki baskı çok büyük. Çok iyi bir takıma sahibiz ama geçen sezonu 10. bitirdiğimizi de göz önünde bulundurursak, bizim için ilk adım Avrupa kupalarına katılabilmek." yorumunu yaptı.

Begovic, Chelsea'da Courtois'nın yedeği olmayı sorun etmediğini belirterek, "Chelsea'de mutluyum. Herkes as kaleci olmak ister, ben de istiyorum ama daha önemlisi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giymem. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Medunjanin: "Grubun favorisi Belçika"

Bosna Hersek Milli Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Haris Medunjanin, Belçika maçının önemini tüm oyuncuların bildiğini ifade ederek, Estonya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yendikten sonra taraftarın beklentisinin de arttığını kaydetti.

Her takımın kusurları olduğunu belirten 31 yaşındaki Medunjanin, "Hepimiz grubun favorisinin Belçika olduğunu biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaparsak ve sahanın her yerinde mücadele edersek iyi bir sonuç alabiliriz. Belçika, hücumda açık bir futbol oynamayı seviyor. Buna izin verirsek, sonuç iyi olmaz. Sürekli oyuna konsantre olmalı, baskı kurmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibinde forma giyen Medunjanin, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmak istediklerini vurgulayarak, özellikle kendisi gibi tecrübeli isimlerin bunu "son şans" olarak gördüğünü ifade etti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Bosna Hersek ile Belçika, yarın Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda karşılaşacak.