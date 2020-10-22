beIN Sports’la ipler kopuyor

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, federasyonun Riva’daki idari merkezinde bir araya gelerek 3.5 saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesi sözleşmesine uymayan beIN Sports’a noter yoluyla ihtarname gönderdiklerini dile getirdi.



Yayıncı kuruluş ile herhangi bir anlaşma sağlayamadıklarını belirten Özdemir, “beIN Sports ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4. yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda beIN Sports üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız” dedi.



Başkan Özdemir, beIN Sports’u devam eden sözleşmeye uymaya çağırarak, “beIN Sports’un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz, beIN Sports’un aramızdaki bütün maddelerine uyması” diye konuştu.



Nihat Özdemir, “UEFA’nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz. TFF ve Kulüpler Birliği ortak olarak istediğimiz, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası müsabakaları ile kasım ayındaki 2 milli maçımızın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanması. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna bu talebimizi resmi olarak ilettik. Cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı spor kulüpleri yasasıyla herhangi bir aksiliğin yaşanmasını istemediklerini de kaydetti.

‘İndirim yapma durumumuz yok’

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun indirim talebinin karşılanamayacağını vurguladı.

Sepil, “Anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk lirası olarak belirlenmişti. Yayıncı kuruluşun geçen sene haklı bir talepleri vardı. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliğinin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Sepil, locaların yüzde 50 kapasiteyle açılmasının iyi bir test olduğunu belirterek, ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.